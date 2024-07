Nomine & Poltrone - Luca Marinelli nuovo presidente Rotary Club Perugia: "Non solo un club, ma una famiglia dedita al servizio, all’amicizia e alla crescita personale"

Il Rotary Club Perugia è pronto a scrivere una nuova pagina della sua lunga storia, iniziata nel lontano 1936. giovedì 4 luglio, nella cornice di Villa Buitoni, Andrea Pedetta ha consegnato il collare dei presidenti, dopo due anni di mandato, a Luca Marinelli che ne assume la guida per il biennio 2024/25 e 2025/26.

Il passaggio di consegne, come da consuetudine, si è svolto in concomitanza con l’apertura del 67° Corso Giovanile Internazionale Rotariano, alla presenza del Governatore 2090, Massimo De Liberato, anch’egli alla prima uscita ufficiale.

Grazie alla borsa di studio del Rotary Club Perugia otto ragazzi provenienti da tutto il mondo avranno l’opportunità di studiare all’Università per gli Stranieri di Perugia e visitare le bellezze della nostra regione.

“Dopo tanti anni di appartenenza, il Rotary rappresenta per me non soltanto un club, ma una famiglia dedita al servizio, all’amicizia e alla crescita personale - sono state le prime parole del nuovo presidente Luca Marinelli - Io mi impegno ad organizzare service importanti – ha promesso Marinelli – sia per mantenere alto il nome del club di Perugia e lasciare un’impronta in questo biennio che ci attende”.

Il nuovo consiglio direttivo, oltre al presidente Marinelli, vede vicepresidenti Maria Assunta Mercati ed Attilio Solinas, prefetto Giulio Petrizzelli, segretario Angelo Dell’Osso, tesoriere Filippo Bianchini, comunicatore Michele Marzoli e consiglieri Verena De Angelis, Massimiliano Donnari, Alfredo Gallina, Ennio Mencaroni e Franco Moriconi.

Dopo i ringraziamenti ad Andrea Pedetta per l’ottimo lavoro svolto, Marinelli ha inaugurato, alla presenza del governatore del distretto 2090 Massimo De Liberato, la sessantasettesima edizione del Corso giovanile internazionale rotariano presentando uno ad uno gli otto ragazzi ospiti del club: Elen Hovhannisyan (Armenia), Esteban Sanchez Beristain (Messico), Kristijan Belosevic (Croazia), Marina Emad Abd El-Nour (Egitto), Rebecca Di Matteo (Francia), Svetlana Chilidzhyan (Georgia), Elisabeth McKay (Germania) e Celia Salinas (Spagna).