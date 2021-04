Nuovo Piano per le politiche familiari, arriva anche il "Family Hub"

In seguito all'approvazione del Piano comunale per le Politiche familiari per il biennio 2021/2022, Perugia avrà il suo Family Hub. Si tratta di un luogo fisico e progettuale in cui la famiglia con le sue molteplici sfaccettature sarà al centro dell’attenzione.

Da qui al prossimo anno verrà rafforzato quanto già intrapreso dal Comune Family Friendly, e in particolare saranno più coinvolte nella progettazione ed erogazione di servizi per la famiglia le associazioni che si occupano di questi aspetti, tra cui l’Associazione Famiglie Numerose.

Le iniziative in programma

Tra le varie proposte che si concretizzeranno nel corso del 2021, si prevede anche l'organizzazione di un convegno sul tema Famiglia, Lavoro e Welfare. Sarà un'opportunità di incontro e confronto tra istituzioni, operatori e cittadini. Verrà poi promosso un Festival della Famiglia e proseguirà l'azione di sensibilizzazione delle attività economiche e commerciali del territorio rispetto alle esigenze delle famiglie perugine, già intrapresa negli anni scorsi e oggi ancora più importante e necessaria in conseguenza della crisi economica generata dalla pandemia, che ha messo e, purtroppo, continuerà a mettere in difficoltà numerosi cittadini.

A questo proposito, saranno favorite collaborazioni, nuove convenzioni e agevolazioni a vantaggio delle famiglie nei servizi di maggiore interesse, dal commercio ai trasporti alla salute. Confermata la Baby Card, la carta prepagata su base ISEE, per l'acquisto di beni per la prima infanzia, rivolta alle famiglie fin dal nono mese di gravidanza.

L'importanza del Family Hub

Un ruolo importante sarà svolto dal nuovo Family Hub a Fontivegge, in cui troveranno spazio servizi di informazione, di consulenza, e di prossimità, attività ricreative e formative, in un'ottica di auto-mutuo aiuto. Una struttura in grado di valorizzare il ruolo della famiglia stessa attraverso il supporto reciproco.

Capofila delle associazioni presenti sarà ACLI, che ha creato una vera e propria rete con le altre realtà del territorio, ciascuna con le sue peculiarità. Oltre all'Associazione Famiglie Numerose, ci sono Movimento per la Vita, Consultorio La Dimora, Associazione Siloe, Respect e tante altre.

“Desideriamo esprimere un grazie alla nostra amministrazione per l' attenzione riservata alle famiglie con l'ausilio delle associazioni - affermano Vincenzo e Sarah Aquino, coordinatori di ANFN Umbria - e un grazie per aver scelto la nostra Associazione Nazionale Famiglie Numerose Umbria per questo grande progetto che vedrà realizzarsi tante opportunità e servizi per le famiglie della nostra città!”.