Un nuovo modello organizzativo per la medicina del territorio: presentato a Olmo (Pg) il volume promosso da Federfarma

‘Un modello di innovazione organizzativa dell’assistenza territoriale’, è questo il titolo del volume presentato ufficialmente al Relais dell’Olmo di Perugia nei giorni scorsi, varato da un comitato scientifico multi-professionale, formato da figure del settore sanitario. Tra queste, in particolare di medici di medicina generale, medici ospedalieri, farmacisti ed infermieri.

L’opera, realizzata da Federfarma Umbria e Farma Service Centro Italia con il contributo di Novartis Farma e Fabesaci (impaginazione e grafica Morlacchi Editore), si propone di porre in evidenza la possibilità di sviluppare un progetto partito dall’esigenza di coinvolgere in una rete integrata multi-professionale e multi-disciplinare i ‘professionisti’ sanitari.

Grazie a questo lavoro, si è evidenziata la consapevolezza che una semplificazione del sistema renderebbe più efficace l’organizzazione per raggiungere gli obiettivi di salute della popolazione. E consentirebbe anche di ridurre l’ospedalizzazione a vantaggio di una filosofia di ‘follow-up’, specialmente per quanto riguarda le malattie croniche come ad esempio lo scompenso cardiaco, che preveda un maggiore coinvolgimento dei presìdi sanitari territoriali.

Alla presentazione, coordinata dal presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani, sono intervenuti esponenti di molte istituzioni, tra cui l’assessore alla Salute della Regione Umbria Luca Coletto, il direttore generale della Asl Umbria 1 Gilberto Gentili, il commissario regionale per l’emergenza Covid Massimo D’Angelo, ed altri. Il comitato scientifico proseguirà i lavori anche per dare seguito, con ulteriori approfondimenti, al lavoro svolto con particolare riferimento alla malattia dello scompenso cardiaco.