INVIATO CITTADINO Seconda Chance, il nuovo mercatino del riuso

Elce. Si chiama Seconda Chance il nuovo mercatino del riuso appena aperto in via Vecchi 169-71. Proprio per dare una seconda possibilità di vita a oggetti dismessi, scartati, gettati in un angolo della soffitta e dimenticati.

Oltraggio rivolto anche a oggetti di pregio, magari demodé, ma sempre degni di ben figurare nella casa di un amante delle cose d’antan, del bric-à-brac, del vintage, come oggi si dice con termine abusato. La Seconda vetrina dettaglia infatti la varietà merceologica con la scritta “Vintage design. Mercatino dell’usato”.

Non tutto, ma di tutto. Bambole, lampade, libri e fumetti, proiettorini e macchine fotografiche d’epoca, poltrone e tavolinetti, pupi siciliani e grammofoni.

Insomma: tutto quanto si tinge di inevitabile nostalgia. O può diventare oggetto di desiderio. Di culto? Anche.

Non consumismo, ma voglia di restituire vita e dignità alle cose. Farci un salto non costa niente. Business, curiosità, dialogo con cose e persone. Perché anche gli oggetti, come un bel libro, raccontano la storia della gente. Basta saperli leggere.