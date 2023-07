Unipg cresce nei numeri e in tecnologie avanzate, Il Rettore: "Ecco il primo laboratorio integrato di Ingegneria"

Al Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia, oggi venerdì 7 luglio, è stata posata la prima pietra del "Laboratorio Integrato di Ingegneria Civile e Ambientale per Prove su Materiali e Strutture e per la Mitigazione e Gestione dei Rischi Naturali". Una grande pietra rappresentativa di quello che è il progetto, estremamente innovativo per l’Università, per il territorio perugino e per tutta l'Umbria.

L’ambiente sarà al centro del laboratorio integrato e una parte molto importante verrà dedicata all’ingegneria strutturale, con prove su materiali impiegati per la costruzione di strade, di ferrovie e infrastrutture.

Il proposito di questo piano risale al 2018, quando il dipartimento in questione ha vinto il bando Dipartimenti di eccellenza, dove nel progetto era inserita la costruzione del laboratorio. Giovanni Gigliotti direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale racconta: “Questo è stato il primo passo perché poi c’è stato un lungo cammino fatto in strettissima sinergia tra il dipartimento e l’Ateneo, primi fra tutti con il Magnifico Rettore Maurizio Oliviero e il direttore generale Anna Vivolo. - continua Gigliotti - Abbiamo attraversato dei periodi abbastanza particolari e difficili per quanto riguarda la realizzazione. Quando siamo arrivati al punto di dover appaltare i lavori è arrivata la pandemia, finito il Covid-19 è iniziata la guerra in Ucraina con il conseguente innalzamento dei prezzi dell’edilizia”.

Dopo molti ostacoli si procede finalmente con la cerimonia di posa della prima pietra, alla presenza di un nutrito pubblico di professori, del Vicario generale dell'Arcidiocesi di Perugia e Città della Pieve Don Simone Sorbaioli e del Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero.

Oliviero considera questa celebrazione significativa: “Giornate come questa lasciano un segno molto importante perché danno il chiaro messaggio che il nostro è un Ateneo che sta crescendo e la crescita non è mai il risultato di una sola persona. Serve la consapevolezza di una comunità intera - continua il Magnifico Rettore - Una comunità riesce a lavorare in questo modo quando cammina insieme e quando viene messa da parte la dimensione dell’autoreferenzialità”.

Il beneficio del laboratorio verrà sicuramente percepito dagli studenti, che avranno a disposizione le migliori tecnologie, ma sarà molto importante per la crescita del territorio, perché come ricorda Oliviero: “Noi siamo un'università statale e dobbiamo svolgere il primo servizio, il servizio pubblico. L'Ateneo può farlo a patto che si lavori tutti insieme e strategicamente”.