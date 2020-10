Nuovo Dpcm, torna la stretta sulla ristorazione: ecco gli esercizi che fanno consegna a domicilio a Perugia

Un nuovo, durissimo colpo si abbatte sul setto della ristorazione in Italia, già messo duramente alla prova dai mesi di pandemia. Purtroppo, per via del peggioramento della situazione epidemiologica in Italia, con l'aumento rapidissimo di casi di positività e il parallelo crescere della pressione sulle strutture sanitarie, il Governo ha dovuto infatti emanare nuovi provvedimenti restrittivi delle libertà personali e delle attività lavorative, per tutelare la salute pubblica. A partire dal 26 Ottobre e fino al prossimo 24 Novembre, quindi, chiuse le attività commerciali di ogni genere la domenica e i festivi e chiusura per bar e ristoranti alle ore 18 di tutti i giorni.

Ecco in particolare cosa prevede il Dpcm 24 Ottobre:

I ristoranti, i bar, i pub, le gelaterie e le pasticcerie possono rimanere aperti dalle ore 5 alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico ma resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale;

Le regole valide per o ristoranti sono estese anche alle strutture agrituristiche. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché, fino alle ore 24, la ristorazione con asporto ma sempre con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Continuano, poi, a essere consentite le attività delle mense e del catering. Restano infine aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, all’interno degli ospedali e negli aeroporti.“

Consegne a domicilio, come si sono organizzati i ristoratori di Perugia

Per sostenere l'attività dei ristoratori locali, anziché rinunciare a goderci le nostre pietanze preferite al tavolo del nostro locale del cuore, possiamo comunque ordinarle e portarle a casa per consumarle in famiglia. In moltissimi casi ristoranti, pasticcerie, yogurtherie e bar hanno ripreso a svolgere il servizio a domicilio, per raggiungere comunque i propri clienti. ecco allora un elenco di alcune attività, elenco al quale potete voi stessi fornire un contributo inviando segnalazioni a redazione@perugiatoday.it.

I negozi e i ristoranti aperti a Perugia

Di seguito i primi negozi e le imprese che si sono registrati al sito, suddivisi per categorie. In questo elenco è invece possibile consultare tutte le altre aziende.

Azienda agraria Carlo e Marco Carini

Azienda Agricola Luca Goretti Frutta e Verdura

BastianBirraio

Beresapere

Birrificio La Gramigna

Cancelloni Food Service

Cioccolato Augusta Perusia

CM Azienda Agraria

Enoteca Rossodisera

Euronics Minuti

Faffa il fornaio

Farmacia Bolli

Garden La Serra

Rossomelograno Pizzeria

Elenco in corso di aggiornamento

Come segnalare su Perugia Today la propria attività

Potete voi stessi segnalare la vostra attività commerciale a domicilio a Perugia Today. Basterà complilare la scheda azienda disponibile a

Dovete effettuare l’iscrizione (basta un attimo) e quindi l'accesso; troverete quindi la schermata che vedete qui sotto. Dovrete allora cliccare su "la tua impresa":

Da qui si entra nella schermata riprodotta più in basso, che vi proporrà alcune semplici voci da riempire. Campi obbligatori sono quelli dei contatti telefonici (per farvi raggiungere dai clienti) e dell'indirizzo (per segnalare la zona in cui operate). Potrete poi inserire una vostra descrizione ed eventuale segnalazione dei servizi / prodotti da voi offerti a domicilio.

Una volta che avete effettuato il caricamento della vostra scheda, la nostra redazione riceverà un avviso e procederà all'approvazione della scheda. A quel punto la scheda sarà inserita tra le attività che tutti potranno consultare e di cui si potranno avvalere per restare a casa.