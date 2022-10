Corciano, taglio del nastro per il nuovo campo sintetico a Mantignana

Il nuovo campo sintetico a Mantignana è realtà. Con la cerimonia del taglio del nastro, alla presenza del sindaco Cristian Betti e tutta la giunta comunale e i rappresentanti delle associazioni mantignanesi, dei bambini e delle famiglie, è stato inaugurato il nuovo campo. Ha presenziato anche il presidente della Federazione Luigi Repace.

"In questi anni - ha ricordato il sindaco Betti - gli interventi su Mantignana sono stati numerosi ed imponenti. Oltre alle strade ed al sistema dei marciapiedi, ricordiamo l'ampliamento della scuola e la realizzazione del Palazzetto dello Sport. Oggi si aggiunge questo altro importantissimo intervento, che rende Mantignana e tutta la zona Nord del Comune qualcosa di estremamente attrattivo e funzionale. Crediamo così tanto nell'attività sportiva, soprattutto dei più piccoli, che abbiamo investito in questo mandato somme importantissime per implementare e migliorare le nostre strutture. Ringrazio di cuore le associazioni, sia il Circolo che l'associazione Sportiva, che rendono possibile il corretto funzionamento ed il mantenimento delle strutture di Mantignana e ringrazio tutte le famiglie che scommettono sempre di più su questa meravigliosa comunità".

Il taglio del nastro è stato seguito da un mini-torneo fra i giovanissimi calciatori, entusiasti di poter usufruire di questo nuovo gioiello, al pari dei genitori, accorsi a questo importante avvenimento.

"Vedere la gioia nei loro occhi - ha sottolineato l'assessore allo Sport Andrea Braconi - è ciò che maggiormente ripaga i nostri sforzi". I due presidenti delle associazioni mantignanesi. Andrea Berta e Fausto Tieri, hanno sottolineato l'ottimo rapporto con l'Amministrazione Comunale, che in pochi anni ha cambiato in meglio il volto della frazione, rendendola ancora di più un punto di riferimento per il circondario.