Umbertide, 2 milioni di euro per la costruzione del nuovo asilo nido comunale

Due milioni di euro per il nuovo asilo nido comunale di Umbertide. Il progetto presentato dall'amministrazione comunale è, infatti, rientrato nella graduatoria provvisoria del bando nazionale che prevede risorse destinate ai progetti relativi per la costruzione di asili nido pubblici.

La graduatoria nazionale prevede di finanziare 200 domande ed il progetto presentato dal Comune di Umbertide è arrivato diciottesimo su circa 600 richieste. Il contributo ottenuto tramite bando sarà di oltre 2 milioni di euro.

L'asilo nido comunale è stato ospitato dal 2016 presso i locali della parrocchia di Santa Maria della Pietà e dal prossimo anno scolastico si trasferirà presso il complesso "La Fornace", all'interno di spazi ampi e funzionali da un punto di vista educativo che permetteranno di riportare a circa 40 il numero di bambini ospitati dal servizio come in epoca pre Covid.

"È una bellissima notizia per Umbertide. Finalmente la ricostruzione del nostro asilo nido può trasformarsi in realtà. Il Comune di Umbertide infatti è riuscito ad ottenere il finanziamento dell'opera, che ammonta ad un totale di 2.495.000,00 euro (finanziata in parte con risorse del bilancio comunale per 400.000,00 euro e in parte con contributo da bando per 2.095.000,00 euro) - ha detto l'assessore all'Istruzione e ai Lavori pubblici, Alessandro Villarini - Con la futura realizzazione di quest'opera andremo a soddisfare un'esigenza e un bisogno sentitissimo dalle famiglie umbertidesi, garantendo alla nostra comunità una struttura pubblica moderna e funzionale".