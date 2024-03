Nuovo asfalto in provincia di Perugia: i lavori e le strade

Nuovo asfalto in provincia di Perugia. Ecco il punto sui cantieri e sulle strade nei comuni di Perugia, Deruta, Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Torgiano.

Lavori, spiega la nota, per un totale complessivo di 300 mila euro, di cui 45 mila finanziati con avanzo di amministrazione 2023 e il restante con fondi ministeriali.

A Deruta, spiega la consigliera Erika Borghesi, "si è intervenuto sulla SP 375/1 di Marsciano in località Sant'Angelo all’altezza del km 4; a Perugia sulla SP 171/1 di Colle del Cardinale al km 0+000; ad Assisi sulla Sp 248 di Petrignano ai tratti 1 (dal km 0+000 incrocio per Palazzo + km 8+500 Torchiagina) e al tratto 2 in località Tordibetto al km 0+400 e Sp 250 di Rocca Sant’Angelo al km 4; a Bettona sulla SP 40, tratto 1 di Costano Loc.Passaggio km 5 e al tratto 3 in Loc.S.Elisabetta km 1+500; a Torgiano sulla SP 318/1 di Castel del Piano in località S.Martino in campo al km 4+200".

"Con tali interventi – ha dichiarato Borghesi – prosegue l’impegno della Provincia di Perugia nel rendere la rete viaria di propria competenze sempre più sicura per gli utenti della strada. Oltre a questi territori, da qui alle prossime settimane se ne aggiungeranno altri visti i numerosi cantieri che prenderanno il via con l’arrivo della bella stagione".