Nuovo asfalto a Perugia, lavori del Comune lungo la strada Montevile

Hanno preso il via oggi i lavori di ripristino del manto stradale in Strada Montevile, nella zona compresa tra l’intersezione Strada Perugia Ponte Valleceppi e i civici 24-28, "che rappresenta un’importante arteria di collegamento tra le frazioni edificate a sud del territorio comunale e il centro della città", scrive il Comune di Perugia.

Saranno circa 2 i chilometri di strada interessati dall’intervento di bitumatura, che dovrebbe concludersi nel giro di una settimana, e per il quale è stato istituito il senso unico alternato sia per chi proviene da Perugia che da Ponte San Giovanni.

“Il manto del tratto interessato dai lavori –ha spiegato l’assessore Numerini- presentava un forte stato di deterioramento che ci era stato segnalato più volte dai cittadini. Avevamo promesso che saremmo intervenuti nel 2020 e sono contento di aver rispettato l’impegno. È un intervento significativo su un’arteria che è diventata un’importante via d’accesso alla città.”

E ancora: “Dall’inizio della consiliatura sono stati 65mila i metri quadrati di strade asfaltate. –ha precisato Numerini- Dopo Strada dell’Ingegneria abbiamo asfaltato San Giovanni del Pantano, Maestrello, la piazza di San Francesco al Prato, via Ettore Ricci, via Belli e sono in programma bitumature in altre strade della città. Gli interventi, quindi, non si sono fermati ma anzi proseguiranno anche nelle prossime settimane.”