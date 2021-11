Nuovo asfalto a Perugia, il Comune rifà strade e marciapiedi: il punto sui lavori

Nuovo asfalto a Perugia. L'assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed ambiente Otello Numerini fa il punto. "Hanno preso il via, in questi giorni, i lavori per la realizzazione di un tratto di marciapiede in via Soriano, nella parte ricompresa tra l’incrocio con strada Settevalli e via Furio Rosi. Questo intervento - evidenzia - si aggiunge a quelli conclusi, in corso e programmati nella città di Perugia".

“Nell’annualità 2020- spiega Numerini – per la prima volta hanno trovato spazio nell’ambito del cosiddetto “piano strade” gli interventi di riqualificazione dei marciapiedi, necessari per garantire maggiore decoro alla città ed aumentare la sicurezza dei pedoni. Questi proseguiranno, sulla base delle priorità individuate, anche in futuro”.

E ancora: "Completata in particolare la riqualificazione del marciapiede in via Torelli a Elce: le opere hanno riguardato un tratto di circa 450metri fino alla zona di fronte all’area verde. L’infrastruttura, completamente rinnovata, è dotata di un corrugato per tutta la sua lunghezza, predisposto per il passaggio della fibra. Sono state poi ricostruite tutte le rampe di accesso per favorire il passaggio delle carrozzine, nonché l’attività dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti nei condomini. Sempre nella zona di Elce, si procederà anche al rifacimento del marciapiede lungo via Vecchi nel tratto che collega la rotatoria fino alla scuola Valentini, per circa 400 metri".

In piazza dell’Università "è stato eseguito un intervento di manutenzione del marciapiede antistante il Rettorato". Altro intervento completato "è quello sul marciapiede destro di via Siepi (la strada, appena fuori le mura del centro storico, che conduce alla clinica Liotti), per circa 90metri di lunghezza".

Per quanto riguarda gli interventi sulle strade "è terminato il rifacimento del manto stradale di via Eugubina (parte bassa), per un tratto di oltre un chilometro, fino al sovrappasso della ferrovia, ai margini dell’abitato di Ponte Felcino. Completato anche l’intervento di Madonna Alta-Strada Pievaiola per oltre 1,5 chilometri, mentre sono in corso i lavori a Ponte Pattoli, in via Amendola, per un tratto di oltre due chilometr"i.

“Anche sulle strade stiamo procedendo con determinazione, riservando attenzione sia all’interno della città compatta che alle periferie. Vorrei ringraziare i nostri tecnici e le ditte appaltatrici che con professionalità e celerità stanno portando avanti queste significative opere di riqualificazione”.