Nuovi lavori Umbra Acque, rubinetti a secco per otto ore: le vie e gli orari

Nuovi lavori "di manutenzione straordinaria urgenti e indifferibili" alle condotte idriche di Panicale, rubinetti a secco per ore. Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 9 alle 17 di giovedì 17 agosto verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie: Via della Libertà da intersezione strada vocabolo S.Egidio fino a via Pievaiola, Via Pievaiola da Via della Libertà a confine comunale, Via Edison, Zona industriale la Potassa, Vocabolo Cervinaia, Via Missiano da intersezione via della Libertà/Via Pievaola fino a intersezione Strada Vocabolo Cervinaia".