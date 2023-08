Nuovi lavori Umbra Acque a Perugia e Tuoro sul Trasimeno, rubinetti a secco per ore. Ecco le vie e gli orari.

A Perugia, come spiega una nota di Umbra Acque, "dalle 22 del 23 agosto alle 6 del 24 agosto verrà sospesa l’erogazione idrica in Via Campo di Marte, Via Canali, Via Luzzatti e Via Scalvanti".

A Tuoro sul Trasimeno, prosegue Umbra Acque, "dalle 22 di giovedì 24 agosto alle 6 di venerdì 25 agosto verrà sospesa l’erogazione idrica in Via Roma, Piazza del Municipio, Via Ritorta, Via Aganoor Pompili, Via Giacomo Matteotti, Via Sant’Antonio, Via Pos, Piazza Giuseppe Garibaldi, Via A. Gramsci, Via del Mercato, Via Giuseppe Mazzini, Via Pozzo e in tutte le strade limitrofe alle zone elencate".