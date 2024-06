Nuovi cantieri sul raccordo Perugia-Bettolle, i lavori e le modifiche alla viabilità

Nuovo cantiere sul raccordo Perugia-Bettolle. Ecco il punto sui lavori e le modifiche alla viabilità.

Come spiega Anas "devono essere eseguiti interventi di miglioramento idraulico per il deflusso delle acque all’interno della galleria Volumni, tra Ponte San Giovanni e Piscille". La prima fase del cantiere "interesserà la carreggiata in direzione Perugia/Firenze. Per contenere i disagi al traffico, l’intervento si svolgerà prevalentemente in orario notturno a partire dalle 21:00 di venerdì 21 giugno". E ancora: "Durante le operazioni, sarà temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Perugia/Firenze tra Ponte San Giovanni e Piscille. Il traffico proveniente dalla E45 e da Ponte San Giovanni, diretto verso Perugia/Firenze, sarà deviato su via Adriatica-via Assisana per entrare sul raccordo Perugia-Bettolle utilizzando lo svincolo di Piscille". La riapertura "è prevista entro le 12:00 del giorno successivo, sabato 22 giugno".