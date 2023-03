Nuovi cantieri Anas in superstrada: le modifiche al traffico

Nuovi cantieri Anas sulla superstrada. Ecco le modifiche al traffico. Sulla strada statale 75 “Centrale Umbra”, spiega una nota, è stato "temporaneamente istituito lo scambio di carreggiata in prossimità dell’innesto sulla SS3 “Flaminia”, a Foligno, per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di ripristino localizzato della pavimentazione".

Da mercoledì 15 a venerdì 17 marzo, prosegue Anas, "il transito in corrispondenza del cantiere sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre saranno temporaneamente chiuse la rampa di immissione in direzione Roma dello svincolo di Foligno Nord e la rampa che consente l’immissione sulla SS75 “Centrale Umbra” in direzione Perugia per il traffico proveniente da Spoleto/SS3 “Flaminia”. In alternativa sarà possibile proseguire in direzione Fano e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di San Giovanni Profiamma".