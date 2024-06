Carcere di Perugia, assegnati 20 nuovi agenti per ripristinare sicurezza e legalità

Quarantadue nuovi agenti per le quattro carceri umbre: 20 per l'istituto di Perugia, 18 alla Casa di Reclusione di Spoleto, 3 alla Casa Circondariale di Terni ed una a Orvieto.

Lo annuncia il sottosegretario Emanuele Prisco ricordando "l’azione del Governo Meloni per ripristinare sicurezza e legalità nelle carceri italiane". Con la conclusione del 183° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 1.704 nuovi agenti entrano finalmente in servizio presso gli Istituti penitenziari italiani. In particolare, verranno assegnati 20 nuovi agenti alla Casa Circondariale di Perugia, 18 alla Casa di Reclusione di Spoleto, 3 alla Casa Circondariale di Terni ed una a Orvieto.

“I nuovi 42 agenti contribuiranno al miglioramento delle condizioni lavorative di chi vive il carcere, un’iniezione di forze nuove che daranno sollievo agli istituti che soffrono le conseguenze di anni e anni di abbandono da parte dei governi precedenti” dichiara il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. “Le nuove assegnazioni di oggi - spiega il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco - dimostrano tutta l’attenzione del Governo Meloni per il nostro territorio. Mi preme ringraziare il sottosegretario Delmastro per quanto sta facendo per la Polizia Penitenziaria: sono orgoglioso di poter collaborare con lui costantemente, fianco a fianco, per il bene del nostro territorio” conclude Prisco, Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia per l’Umbria”.