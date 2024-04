I Santi della Perugia celeste, inaugurati gli affreschi della chiesa dei Santi Biagio e Savino

Inaugurata nella chiesa dei Santi Biagio e Savino la grande decorazione pittorica "I Santi della Perugia celeste".

"L’abbraccio di Dio alla città dell’uomo" è stato il commento di non pochi perugini nell’ammirare la grande decorazione pittorica dell’abside della chiesa dei Santi Biagio e Savino a Perugia, intitolata “I Santi della Perugia celeste”, inaugurata e benedetta dall’arcivescovo Ivan Maffeis insieme al parroco don Luca Delunghi,.

Il biblista don Giovanni Zampa ha definito quest’opera "una meditazione, una preghiera e per ammirarla bisogna essere guidati dallo Spirito… Siamo davanti ad un’opera che è una Apocalisse, una rivelazione. Dio ci rivela il futuro sulla nostra santità perché ci vuole santi… L’uomo è attratto da ciò che è bello e vero e in questa chiesa Dio ci attrae, ci risucchia in questa Gerusalemme celeste".

All’inaugurazione hanno partecipato numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni e della Fondazione Perugia, che ha finanziato l’opera realizzata dall’atelier “Art for God”, le artiste dirette da suor Marie Anastasia Carré.

Monsignor Maffeis ha ricordato che l'affresco "ci ricorda che Cristo, fatto uomo nel grembo della Vergine, è immagine del Dio invisibile, segno e sacramento del Padre. Venerando quest’immagine eleviamo lo sguardo a Cristo che vive e regna in eterno con il Padre e lo Spirito Santo".

Al centro della decorazione Gesù, la Madonna e san Giovanni Battista, ai lati scene bibliche, monumenti cittadini e decine di santi noti e meno noti, anche del nostro tempo e della “porta accanto”, colorati come Cristo, ma con sfumature diverse. Questi ricordano all’uomo che la ruvidità e le difficoltà della vita vengono superate incamminandosi verso la santità.