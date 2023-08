Pietrarossa di Trevi: nuove scoperte archeologiche dalla straordinaria rilevanza scientifica

C’è chi definisce Trevi la Pompei dell’Umbria, non a caso il sito archeologico di Pietrarossa continua a regalare grandi tesori.

Da poco si è concluso lo scavo didattico, condotto da numerosi studenti provenienti in massima parte dall’Ateneo perugino, che ha riportato alla luce nuovi ambienti, come il vestibolo, tabernae, un grande atrio dotato di una pavimentazione musiva e piccoli cubicola, pavimentati in cocciopesto in perfetto stato di conservazione, i quali mostrano un interessante processo di riconversione d’uso, quando la domus, in età tardoantica, perse la sua funzione originaria.

A questo periodo risalgono alcune sepolture che sono state rinvenute all’interno degli ambienti della domus e che dimostrano come il sito non subì un definitivo abbandono ma un nuovo modo di abitare in risposta alla crisi dell’impero.

Dunque anche quest’ultima campagna ha restituito importanti tasselli per la ricostruzione della topografia e dello sviluppo del municipium romano di Trebiae, che i dati di scavo testimoniano già a partire dal III secolo a.C. fino al suo definitivo abbandono risalente all’VIII secolo d.C.

Le indagini, su concessione del Ministero della Cultura, si sono svolte grazie alla virtuosa collaborazione tra istituzioni ed enti pubblici sotto la Direzione scientifica della professoressa Donatella Scortecci, docente di archeologia medievale e archeologia e storia dell’arte bizantina dell’Università di Perugia, con la direzione sul campo del dottor Alessio Pascolini.

Oltre alla collaborazione della Soprintendenza nella figura della dottoressa Gabriella Sabatini, anche il Comune di Trevi, proprietario dell’area di scavo, che sin dall’inizio ha mostrato grande sensibilità e disponibilità, dapprima grazie al sindaco Bernardino Sperandio e in seguito con l’attuale primo cittadino Ferdinando Gemma.

Come si legge nella nota dell’Università di Perugia “ancora una volta le indagini archeologiche condotte presso il sito di Pietrarossa hanno regalato rinvenimenti dalla straordinaria rilevanza scientifica. È indubbio che il sito si rivela come eccezionale modello per la comprensione delle dinamiche insediative che interessarono la Valle Umbra nel corso dei secoli. La stessa modalità di abbandono del sito, sigillato nella sua ultima fase di vita da importanti esondazioni del fiume Clitunno, ne ha garantito un elevatissimo livello di conservazione. Le strutture, giunte sino a noi con alzati che raggiungono in alcuni casi uno sviluppo in altezza superiore al metro, fanno dell’area archeologica di Pietrarossa un vero e proprio unicum nella Regione".