Prevenzione Papilloma Virus: le nuove linee guida adottate dall’Umbria

Per l’Umbria la prevenzione al Virus del Papilloma è fondamentale e la Regione è stata fra le prime d’Italia ha recepire le nuove indicazioni dell’Osservatorio nazionale screening che, come si legge nella nota della Regione Umbria, prevedono l’invito ad effettuare il test a partire dai 30 anni e non più a 25, per le donne che si sono vaccinate con almeno due dosi contro l’HPV, Virus del Papilloma Umano, prima dei 15 anni.

Le donne venticinquenni non vaccinate con almeno due dosi contro l’HPV, o con una sola dose di vaccino o con seconda dose del ciclo vaccinale somministrata dopo il compimento dei 15 anni, continueranno ad essere invitate con la prima chiamata di screening del tumore del collo dell’utero ad effettuare il Pap-test. Il programma di screening contro i tumori della cervice uterina riguarda circa 240.000 donne con un’età compresa tra i 25 e i 64 anni.

L’assessore alla Salute e alle Politiche sociali della Regione Umbria, Luca Coletto dichiara: “L’Umbria, come testimoniato dall’ultimo report dell’ONS è stata una delle poche regioni italiane in cui i programmi di screening hanno resistito molto bene all’impatto dell’epidemia da Covid-19, sia sul fronte degli inviti che sul versante delle adesioni”.

In merito alle novità organizzative adottate, va sottolineato che la prevenzione sta cambiando grazie alla diffusione di strumenti di consolidata efficacia, quali il vaccino contro l'HPV e lo screening per il tumore della cervice uterina. La ricerca scientifica ha dimostrato che le donne vaccinate contro l'HPV prima di aver compiuto 15 anni hanno un bassissimo rischio di sviluppare, prima dei 30 anni, lesioni pretumorali del collo dell'utero.