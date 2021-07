In anteprima il racconto degli interni dei nuovi locali

Via Oberdan. Ai nastri di partenza per l’inaugurazione del negozio Sky. In anteprima il racconto degli interni.

Il 29 luglio, alle 10:00, scatta l’ora X dell’evento. Presenze di rilievo a livello politico e culturale. Ne parliamo col vice presidente nazionale, attraverso il contatto offerto dall’immobiliarista Vittorio Settequattrini, accorto suggeritore della straordinaria location nell’acropoli perugina.

L’interno – di cui forniamo una corposa anteprima – rispecchia l’accreditato format dei negozi Sky. Per la nostra città è una novità, in termini di eleganza e tecnologia.

L’Azienda conta di operare proficuamente fra i travertini della Vetusta. E saranno i fatti a darle ragione o meno. Per parte nostra, auguriamo successo e lavoro a favore delle maestranze che entreranno nella grande famiglia della prestigiosa Società.