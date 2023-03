INVIATO CITTADINO Nuove aperture, "Brrr... e altro" alza la saracinesca

Via Ariodante Fabretti, 19… ma che freddo fa. Si chiama “BRRR e altro”, vende surgelati. Ha da poco alzato la saracinesca negli ex locali parrucchieria e già lavanderia.

È un operatore commerciale con esperienze nel settore bar, essendo peraltro titolare dell’ex Caffè della Conca, ora dato in gestione.

Ha deciso di aprire in questo segmento basso del Borgo d’Oro per corrispondere a un’esigenza fortemente sentita dai residenti. I quali non dispongono che di due piccoli esercizi, uno sulla sinistra a salire corso Garibaldi e uno nella sezione alta del Borgo. Ma qui, tra piazza Fortebraccio e via Fabretti, è un deserto.

Racconta che ha scelto di offrire solo surgelati di grandi marche. Affianca al settore anche qualcosa di alimentari, più che altro per offrire un servizio al cliente, non come core business.

Tiene surgelati di pesce e carni, verdura, a breve anche cacciagione. Poi, naturalmente, gelateria in confezione familiare e alimenti precotti.

Punta a una clientela esigente, che sceglie prodotti garantiti da nomi di rilievo nazionale.

Lo spazio non è molto, ma l’assortimento e l’accoglienza sono garantiti.