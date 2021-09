Via delle Cantine, civico 1. Nato un nuovo esercizio che propone bigiotteria aromatica. Primo in città

Via delle Cantine, civico 1. Nato un nuovo esercizio che propone bigiotteria aromatica. È il primo a offrire questo prodotto innovativo e di forte caratura ecologista.

L’ha aperto Marine Arena, madre francese, padre perugino doc. Marine è da sempre amante del design. Ha lavorato per oltre un decennio in un noto studio pubblicitario come grafica e creativa.

La sua passione sono le essenze naturali, le spezie, i prodotti della terra. È per questo che ha deciso di mettere mano a un suo progetto che utilizza spezie per realizzare bigiotteria di raffinato design.

Utilizza cannella, pepe bianco e nero, caffè, zafferano, mirra, cannella…

“Il problema maggiore – spiega – era quello del mantenimento del profumo. Infatti i prodotti vegetali, come petali e foglie, perdono rapidamente il profumo”.

Allora come ti sei comportata?

“Mi sono letteralmente inventata un procedimento”.

In cosa consiste?

“Utilizzo argilla e un mix di resine naturali”

Che significa “naturali”?

“Sono resine derivanti da piante, addirittura commestibili”.

Come fai a far mantenere il profumo?

“Impiego lacche naturali a scopo protettivo. Addirittura, col tempo – anziché perdere – i manufatti enfatizzano il proprio profumo”.

Il piccolo negozio, che già ospitò una legatoria artistica, mette in bella mostra collane e bracciali, spille e orecchini. Perfino complementi d’arredo. Insomma: tutto quanto può completare, con gusto ed equilibrio, delle scelte di classe.