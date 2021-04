Nuove attività in città | Elce, vino, bollicine e drink in 30 minuti a casa tua con Winelivery

Elce, Via Annibale Vecchi, 177. Vino e bibite on demand a domicilio. Una novità per Perugia sotto il brand Winelivery. Basta scaricare l’app e ordinare ciò che si desidera: vini, bevande alcooliche e non, birre e drink. Tutto arriva a casa nel giro di pochi minuti. L’invito suona: “Scegli cosa vuoi bere. Te lo consegniamo a casa in 30 minuti”. Il servizio s’inquadra alla perfezione nell’attuale congiuntura pandemica. Tanto che pare siano numerosi i clienti di questo special store.

Che garantisce, oltre alla consegna ultrarapida, - entro 30 minuti - una bevanda alla temperatura desiderata e una filiera che fa capo direttamente al produttore. La doppia V del logo è disegnata a forma di una coppia di bicchieri con un paio di bollicine in sospensione. Grafica certamente azzeccata. Buona bevuta a tutti, ma.. cum iudicio.