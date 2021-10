Perugia, nuove aperture in centro storico: arriva "Champagnino - La buca dell’artista"

Inaugurazione martedì 5 ottobre alle ore 10 in via Baglioni

Nuove aperture in centro storico. Il Comune di Perugia annuncia con una nota che "Martedì 5 ottobre alle ore 10 in via Baglioni è prevista l’inaugurazione del locale di arte e cultura Champagnino - La buca dell’artista".

Palazzo dei Priori sottolinea che "Così uno spazio del centro storico riapre al pubblico dopo lungo tempo nell’ambito di un progetto sviluppato dalla Confraternita del Sopramuro che intende promuovere il recupero di altri locali per ridare vita e colore all’acropoli, soprattutto a vie di pregio ma spesso dimenticate. L’idea è di creare nuove vetrine da offrire a pittori, scultori, artigianato artistico ed eventi culturali".