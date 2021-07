Nuove aperture in centro storico a Perugia, arriva Sky. Pastorelli: "Un segnale di ripartenza"

Nuove aperture in centro storico a Perugia. In via Oberdan arriva Sky. Presenti alla cerimonia del taglio del nastro, oltre ai titolari, anche il sindaco Andrea Romizi e l’assessore al commercio Clara Pastorelli.

“Siamo estremamente soddisfatti di questa inaugurazione – commenta l’assessore Pastorelli – perché rappresenta un importante segnale di ripartenza dopo le difficoltà e le restrizioni degli scorsi mesi necessarie per contenere la diffusione della pandemia. Sappiamo bene che non bisogna abbassare la guardia perché la fase di crisi sanitaria non è completamente superata, ma iniziative come quella di oggi ci riempiono di speranza e ci fanno guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Ringraziamo quindi i titolari dell’azienda che hanno deciso di investire su Perugia ed, in particolare, sul nostro centro storico, principale biglietto da visita della città. Siamo contenti, infine, del fatto che sia stata scelta quale sede dell’attività una via molto caratteristica dell’acropoli, come via Oberdan, uno dei luoghi simbolo del centro storico ed in passato centro di importanti funzioni sanitarie, culturali ed ovviamente commerciali. L’auspicio è che anche altri imprenditori seguano l’esempio e vogliano scegliere di contribuire, col loro protagonismo, a valorizzare la parte antica della nostra splendida città”.