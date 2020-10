Nuove aperture a Perugia, in centro storico arriva Patata24: la scommessa di tre ventenni

Nuove aperture in centro storico a Perugia: in via dei Priori arriva Patata24. L'inaugurazione è prevista per sabato 31 alle 15. Valerio Bianconi, Joele Pedini e Jordi Pedini - i tre giovani imprenditori che hanno dato vita al take away - offriranno al pubblico le prime cento porzioni.

I tre, durante il lockdown, hanno deciso di mettere a frutto le loro precedenti esperienze lavorative nel campo della ristorazione, anche per rivitalizzare una delle vie principali dell'acropoli.