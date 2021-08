Nuove aperture a Perugia, I love Poke sbarca a Collestrada

I love Poke, sbarcato in Italia nel 2017 sceglie Collestrada per aprire il primo ristorante in Umbria

Arriva al Centro Commerciale Collestrada il primo e originale healthy-food concept che ha fatto del poke hawaiano una tendenza globale. I love Poke, sbarcato in Italia nel 2017 sceglie Collestrada per aprire il primo ristorante in Umbria.

"L’intuizione di portare in Italia il poke si deve a Rana Edwards, ricercatrice newyorkese appassionata di cibo sano e leggero, che durante una vacanza in California scopre e si innamora delle bowl destinate a conquistare giovani e non. Oggi I Love Poke è una realtà imprenditoriale importante, con un centro unico di produzione a Milano per la preparazione e la lavorazione del pesce acquistato fresco da fornitori selezionati e in poche ore pulito, porzionato e abbattuto per essere spedito ai punti vendita presenti in numerose città in Italia", spiega una nota di Collestrada.

E ancora: "Dal 4 agosto i clienti di Collestrada possono assaporare le infinite proposte di poke: un esotico e coloratissimo mix di pesce crudo a cubetti, riso, frutta e verdura freschissime e salse speciali, preparato per coniugare leggerezza e gusto, creatività e sperimentazione. I poke rivisitati in chiave californiana sono infatti, una proposta sana e gustosa, oltre che completa nelle sue proprietà nutrizionali grazie alla presenza di fibre, carboidrati, proteine e superfood, assolutamente personalizzabili nella loro combinazione", prosegue Collestrada.

Il nuovo locale I Love Poke Collestrada si trova nella food court del centro commerciale; gli arredi in legno povero hanno ispirazione marinara, evocata anche dai decori alle pareti e dal logo che raffigura una tavola da surf. Tutto in armonia e coerenza con l’illuminazione chiara e i colori tenui ed estivi che ben si abbinano all’idea di leggerezza e vivacità dei prodotti proposti.