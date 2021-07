Nuove aperture a Magione: Tedi sbarca all'ex-Mercatone Uno

Nuove aperture a Magione. Inaugurata la nuova filiale dell’azienda Tedi.

"Leader nel settore del commercio al dettaglio non-food - spiega il Comune di Magione in una nota - , sarà possibile trovare un'ampia gamma di prodotti: elementi decorativi, oggettistica casa, articoli di cancelleria e fai-da-te, la società fondata a Dortmund ha scelto per la sede di Magione gli spazi dell’ex-Mercatone Uno in parte già occupati da una nota marca di abbigliamento".

All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Giacomo Chiodini, l’assessore alle attività produttive Silvia Burzigotti e don Giorgio della parrocchia di Magione.