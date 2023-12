Perugia, il bocciodromo comunale si rinnova e si trasforma in luogo di incontro

Il Comune di Perugia ha inaugurato, nel fine settimana appena passato, il bocciodromo comunale di via Aretino che è stato oggetto di lavori di efficientamento energetico e di riqualificazione.

La struttura, risalente agli anni Ottanta, ora offre migliori prestazioni dal punto di vista energetico e una maggiore comodità per gli utenti. Il costo dell'intervento è stato di quasi 333mila euro, di cui circa 266mila provenienti da un contributo regionale.

L’assessore Pastorelli ha spiegato: “L’amministrazione ha compiuto uno sforzo significativo in un periodo non facile e tenendo conto di oltre 70 impianti da rimettere a nuovo. Questa, infatti, è una struttura da non sottovalutare perché la disciplina delle bocce ha dimostrato di saper rappresentare la città a livello nazionale ed europeo”.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte, insieme all’assessore Pastorelli anche il sindaco Andrea Romizi, l’assessore Otello Numerini, il dirigente dell'Area Opere pubbliche del Comune, Fabio Zepparelli, i rappresentanti della Bocciofila Asr Pallotta 2000, che gestisce la struttura, e della società Ciep srl, che ha eseguito i lavori, il direttore dei lavori Marco Sciamanna e don Agostino Graziani, che ha impartito la benedizione.

La Bocciofila Asr Pallotta 2000 ha ringraziato l'amministrazione per il traguardo raggiunto e ha annunciato di voler rendere il bocciodromo sempre più vivo e frequentato, collaborando con altre realtà del territorio, come gli Amici de los Andes.

“Abbiamo voluto tributare la giusta attenzione ai nostri quartieri, inclusi i più piccoli. – ha sottolineato il sindaco - Spazi come questo bocciodromo sono per tutti, luoghi di comunità dove incontrarsi e sviluppare la capacità di dialogare aprendosi a molteplici istanze”.

Il bocciodromo dunque non è solo uno spazio per praticare uno sport tradizionale, ma anche un luogo di incontro e di scambio tra persone di diverse età che contribuisce alla bellezza della città.