Rinasce l’edicola della Pesa… sicuro presidio di cultura e socialità. Riuscito connubio fra sapori e saperi

Rinasce l’edicola della Pesa… presidio di cultura e socialità. Cospicue presenze all’inaugurazione di ieri pomeriggio. Partecipata manifestazione, a riprova della fame di civili frequentazioni. Che scaccino spaccio e degrado, riportando quello spazio a sano luogo d’incontro.

Le premesse ci sono tutte. Il manufatto (nella veste di Edicola Cucina), rimesso in uno stato pienamente dignitoso, funge adesso da centro di aggregazione. Pubblicazioni di settore culinario (libri e riviste) con un occhio di riguardo alla realtà territoriale. In vendita anche paste, legumi, salse, birre esoteriche e tutto quanto unisce mente e palato.

Oltre alla diffusione di stampa di nicchia, la gente della Pesa auspica la vendita di quotidiani, almeno quelli locali. Per contrastare la progressiva e inarrestabile (?) scomparsa della stampa quotidiana come sicuro presidio di cultura e democrazia.

Si faranno aperitivi, creando momenti d’incontro specie per i giovani. Con la prossima riapertura del rinnovato Ciabatti, si potrebbe puntare anche a una vendita, specie in orario mattutino, di snack e simili. Considerando la cospicua presenza di ben tre poli scolastici (Montessori con scuola dell’Infanzia, primaria Ciabatti, media Foscolo di via Pinturicchio).

Certo che lo spazio non è molto, data anche la vicina pensilina per l’attesa dei pullman. Ma alle spalle c’è via del Pasticcio, in parte utilizzabile, specie nell’imbocco abbastanza ampio.

E, poco più in là, la piazzetta antistante gli ex bagni pubblici, ormai dismessi, dopo la chiusura dell’esperienza Portiere di quartiere.

La zona (impreziosita dalla canellina attribuita a Burri) è impegnata da un po’ di verde, fornito e manutenuto dalla sempre generosa Marisa Rosi. Ma non si vede perché, a richiesta, il Comune non possa concedere alla nuova gestione dell’edicola lo spazio pubblico inutilizzato. Vi si potrebbero collocare dei tavolini, specie nella stagione estiva. Trattandosi di un angolo ombroso e un po’ ritirato, rispetto al fluire del traffico veicolare di via Brunamonti.

Una piccola agorà, vicina all’edicola e proficuamente utilizzabile.

L’edicola è ben illuminata da tutti e quattro i lati. La nicchia a destra è dotata di telecamera di controllo, al fine di evitare vandalismi. Insomma: ci sono le premesse perché questo esperimento possa andare a buon fine. E, magari, aprire la strada ad altri connubi virtuosi fra saperi e sapori.

(Foto Sandro Allegrini)