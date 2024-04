Nuova segnaletica turistica in città, si integrerà con Perugia in App

Nuovo concept grafico, restyling degli elementi informativi già presenti e creazione di totem in grado di supportare il percorso di visita del centro storico della città. Sono i punti salienti del progetto della nuova segnaletica turistica del Comune di Perugia, con l’obiettivo di rinnovare e implementare le informazioni da veicolare all’utenza attraverso un’immagine identitaria, riconoscibile ed efficace.

Il progetto prevede la rimozione della segnaletica obsoleta, la posa di 39 totem informativi con mappe turistiche, di 64 pali con frecce direzionali dei percorsi turistici e il restauro dei 133 archetti informativi storici dei monumenti cittadini.

A seguito della gara per l’affidamento dei servizi e delle forniture, la realizzazione del progetto è stata assegnata al raggruppamento temporaneo di imprese “Tinia” formato da ROL Italia srl e Int.Geo.Mod. srl. Le delegazioni delle due aziende sono state ricevute dal sindaco Andrea Romizi e dall’assessore Gabriele Giottoli per la consegna ‘simbolica’ alle istituzioni delle prime stampe dei nuovi archetti informativi relativi a Palazzo dei Priori e alla Fontana Maggiore, emblemi dell’identità storica e culturale di Perugia.

“Perugia si sta dotando di una segnaletica turistica e di nuovi punti di accoglienza all’avanguardia oltre ad avere già una app con realtà aumentata: si chiude così questa consiliatura con una grande soddisfazione, visto anche i risultati ottenuti in termini di flussi turistici”, ha detto il sindaco Andrea Romizi.

“Quello che andremo a fare è ripulire le vecchie indicazioni per fare spazio ad una più attenta segnaletica turistica della città - ha detto l’assessore al turismo Gabriele Giottoli - Il tutto con l’obiettivo di una più attenta e capillare promozione dei luoghi e del patrimonio artistico attraverso un progetto, che mira a riportare omogeneità fra le strade di Perugia eliminando quella segnaletica non coordinata che ad oggi confonde i turisti. Questa importante operazione non si muove solo nell’ambito turistico, ma anche in fatto di decoro urbano grazie alla pulizia dalla vecchia segnaletica che interesserà tutto il centro storico e i borghi che ne fanno parte. Ringrazio la Fondazione Perugia per il supporto che ci ha dato. Il lavoro, lungo e faticoso, che vede oggi e nelle prossime settimane le prime installazioni, è stato condiviso con le associazioni, enti e musei per concordare i punti esatti nei quali posizionare la segnaletica”.

Contestualmente all’implementazione della nuova segnaletica turistica a Perugia, l’assessore Giottoli ha annunciato con entusiasmo l’apertura del nuovo spazio per l’accoglienza turistica presso la ex chiesa di Santa Maria del Mercato in via Mazzini, ex Borsa Merci. Giottoli ha ringraziato la Camera di Commercio dell’Umbria, il presidente Giorgio Mencaroni, il direttore Federico Sisti e l’architetto Stefania Papa del Comune di Papa per il loro contributo.

“Siamo onorati di aver preso parte a questo importante progetto di riqualificazione - sottolineano Luca Parenti e Gabriele Lena, legali rappresentanti delle due aziende perugine -. Il nostro lavoro ha puntato a favorire la massima accessibilità alle informazioni per un’ampia utenza e, al contempo, a preservare la bellezza dei nostri monumenti attraverso uno studio del contesto architettonico, ricercando il minimo impatto visivo”.

Entrando nel dettaglio, il Totem “Itinerari” conterrà l’elenco delle indicazioni dei punti di interesse e un box sottostante con il logo del rione di appartenenza, il QR code di riferimento per scaricare Perugia InApp e una mappa con un focus sul rione per indicare itinerari, punti di interesse e servizi. Il Totem “Accessi” prevede informazioni esplicative della rete degli itinerari turistici e una mappa complessiva dell’area del centro cittadino con informazioni sulla mobilità alternativa. Questi supporti verranno dislocati anche nei parchi, nei parcheggi, nelle aree di periferia e di approdo turistico della città. Il sistema di segnaletica integra sia l’applicativo Perugia InApp che il gemello digitale cittadino e i contenuti saranno disponibili in italiano e in inglese (nei supporti fisici) e anche in tedesco e francese sui supporti digitali.

Restyling anche per gli archetti informativi dei monumenti del centro storico. I nuovi pannelli saranno realizzati in lamiera e conterranno un testo informativo aggiornato per far conoscere il ricco patrimonio storico, culturale e artistico della città. Gli elementi previsti (totem accessi/itinerari, pali con frecce di indicazione e archetti) saranno caratterizzati da una grafica coordinata con l’obiettivo di far emergere gli aspetti identificativi del patrimonio architettonico.

Il sistema iconografico della segnaletica è stato studiato per facilitare al massimo l’accessibilità ai contenuti da parte di un’utenza diversificata, rendendo immediata la riconoscibilità di un determinato monumento (museo, chiesa, palazzo) grazie alla presenza di simboli semplificati.

In un’ottica di integrazione e armonizzazione dei servizi rivolti all’utenza, la nuova segnaletica presenterà, infine, informazioni relative al trasporto pubblico locale e agli uffici informativi turistici.

Il progetto è frutto di un lavoro partecipato che ha visto il coinvolgimento e l’importante contributo dei cinque rioni della città, delle associazioni del centro storico e delle guide turistiche.