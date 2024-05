Ordine degli avvocati, assemblea generale e inaugurazione della nuova "casa dell'avvocatura"

L’Ordine degli avvocati di Perugia ha una nuova sede (dopo lo spostamento dal Palazzo del Capitano del Popolo per motivi di agibilità). L’Ordine e la Fondazione forense “Giovanni Dean” si trasferiscono in piazza IV Novembre al numero civico 36.

“I nuovi locali consentono di mettere a disposizione di noi tutti spazi idonei per lo svolgimento delle attività proprie del Consiglio, dell’Organismo di mediazione forense, dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, del Consiglio distrettuale di disciplina, della Scuola forense, ma anche delle associazioni, dei comitati e di tutti coloro che intendono offrire un contributo fattivo – scrive Carlo Orlando, presidente dell’Ordine degli avvocati di Perugia – Sarà possibile anche svolgere in sede convegni e corsi utilizzando l’auditorium appositamente allestito. Troverete inoltre una sala ove potervi trattenere sia per lavorare, sia per avere momenti di aggregazione, particolarmente importanti per ritrovare quel senso di comunità andato ad affievolirsi nel recente passato. L’auspicio è che la nuova sede operativa possa essere ‘casa’ di tutti noi e al riguardo vi informo che la stessa è già fruibile”.

L’inaugurazione della nuova sede è prevista per il 27 maggio alle ore 11.30, subito dopo lo svolgimento dell’assemblea generale degli iscritti, alle ore 9, e l’approvazione del bilancio consuntivo 2023.