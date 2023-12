Perugia, il nuovo "Hub ricerca e sviluppo" dell'Istituto Italiano Design in via XX Settembre

Il nuovo "Hub ricerca e sviluppo" dell'Istituto Italiano Design in via XX Settembre è pronto a partire. L'istituto è in fase di trasferimento nei due piani di fronte al parco della Pascaia.

La sede, scrive il Comune di Perugia dopo il sopralluogo dell'assessore all'urbanistica, Margherita Scoccia, "riqualificherà spazi non utilizzati da tempo e andrà a ripopolare di studenti e professionisti l’area". A ricevere l’assessore Scoccia, la presidente dell’Iid Anna Russo, Benedetta Risolo, relazioni esterne e internazionali e il professor Luca Garosi, che hanno illustrato le importanti novità e i progetti che l’istituto ha intenzione di sviluppare nella nuova location.

L'istituto, specifica Palazzo dei Priori, "aprirà ai cittadini una nuova biblioteca grazie a una iniziativa culturale a cui hanno già aderito Museo Kartell, Museo del Tessuto di Venezia (Fondazione Musei Civici) e Fondazione Maramotti di Mmaxmara condividendo con l’Istituto parte del loro patrimonio artistico culturale. Hanno mostrato entusiasmo per il progetto anche i promotori di quartiere come le associazioni sociali Tigli e Coraggio, partecipando già insieme all’Istituto ad un’iniziativa per valorizzare ed aprire al pubblico gli spazi".

Il nuovo campus "prevede l’apertura di un intero piano dedicato alle attività di ricerca e sviluppo curate dalla Divisione Progetti dell’Istituto: un hub allestito con sale PC di ultima generazione, laboratori multimediali e materio-teche per il design ideate insieme alle aziende partner coinvolte (Listone Giordano) che fornirà le varie tipologie di legno".

"Il nuovo hub si ispira a quelli tipici americani, leader nell’integrazione tra attività didattiche e industria che permettono un job placement del 92% e permette lo sviluppo di attività di spin-off della Divisione Progetti (es. da ultimo il progetto MCV realizzato con Forma Azione)", sottolinea Anna Russo.

"L'aspettativa di questo Hub di Ricerca è infatti proprio quella di creare produttività e spin?off, aprire porta di accesso ad altri mercati dando impulsi di sviluppo al territorio, fino a renderlo un riferimento internazionale culturale ma soprattutto per l'industria della moda e del design, con ricadute notevoli sul lato occupazionale a favore della cittadinanza”, aggiunte Benedetta Risolo.

"Ringrazio l’Iid per aver scelto questa parte di città che è oggetto di grandi riqualificazioni. Fontivegge e di riflesso via XX Settembre, al termine dei lavori finanziati con Agenda urbana e Bando Periferie, assumerà quella funzione di luogo di scambio e di innovazione che merita - evidenzia Scoccia - . La nuova sede dell’istituto, specializzato nella Formazione, Ricerca e Innovazione nei campi del Design di Interni e Prodotto, Moda, Comunicazione Grafica e Multimediale, offrirà agli studenti ma anche a tutti quei professionisti ed esperti nazionali ed internazionali che verranno qui per intessere relazioni, formare gli studenti o esporre la propria arte, un luogo dove la ricerca, la produzione artistica e la formazione sono una vera eccellenza".