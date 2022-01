Nuova scuola al parco Mendez, ospiterà le classi dello scientifico Alessi

Sono iniziati i lavori del nuovo edificio scolastico adiacente il Capitini per far fronte all'aumento della popolazione scolastica e fornire istituti sicuri e funzionali.

Il nuovo edificio scolastico per le scuole secondarie superiori nella città di Perugia sorgerà tra la sede dell’ITET “Aldo Capitini” e il parco comunale “Chico Mendez”. I lavori iniziati riguardano un primo stralcio per 4 milioni di euro, finanziati con mutui della Banca Europea Investimenti.

Questo primo stralcio prevede la realizzazione di 19 ambienti per la didattica (aule e laboratori) di dimensioni adeguate alle attuali numerosità delle classi, oltre ai necessari uffici e locali accessori. Come prima opera verrà eseguita la sistemazione di un percorso provvisorio di accesso al parco da via Centova.



La realizzazione di questo nuovo edificio è stata pensata per fronteggiare l’aumento della popolazione scolastica delle scuole secondarie superiori della città di Perugia, prioritariamente per le esigenze del liceo scientifico Alessi.

I lavori iniziati costituiscono un primo stralcio funzionale di un complesso scolastico per la cui ultimazione saranno necessari ulteriori finanziamenti. Un secondo stralcio di circa 4.300.000 è già stato finanziato ed è attualmente in fase di progettazione.

"La realizzazione di questo nuovo edificio scolastico è soltanto il primo grande progetto sulle scuole che si trovano nella provincia di Perugia – ha dichiarato Stefania Proietti, presidente della Provincia di Perugia. Ne seguiranno altri anche sfruttando le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’interesse dell’ente è che i nostri ragazzi e le nostre ragazze siano ospitati in istituti scolastici sicuri e funzionali".