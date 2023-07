Nuova iniziativa di Fidas Umbria: “Dona il sangue, noi ti regaliamo un albero”

“Per ogni nascita sarà proposta ai genitori la possibilità di donare sangue e al contempo sarà messa a dimora una pianta nella propria zona di residenza”, racconta il presidente Fidas Umbria, Raffaele Brullo, durante la presentazione del progetto “Alberi per la vita”.

Salute e ambiente camminano di pari passo e l’Associazione donatori di sangue Fidas Umbria, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Perugia e il Comune di Perugia, scelgono questa via per promuovere il dono volontario anonimo e gratuito del sangue e dei suoi emocomponenti.

Il direttore del Servizio Immunotrasfusionale e del Dipartimento di Scienze onco-emato-gastroenterologiche dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Mauro Marchesi, ha spiegato: “Iniziative a sostegno della donazione, come questa di Fidas, sono un valore aggiunto perché aiutano a diffondere la cultura della donazione. Basti pensare come le donazioni di sangue salvano la vita di circa 630 mila persone all’anno solo in Italia, in media una al minuto”.

Giuseppe De Filippis, Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, spiega che la struttura ha subito accettato di aderire all’iniziativa e aggiunge: “Il genitore, con questo atto di generosità, contribuirà concretamente all’attività clinico assistenziale dell’ospedale e l’albero sarà il simbolo non solo di una nuova nascita, ma anche di una vita salvata”.

“Vogliamo essere a fianco dei neo genitori promuovendo il dono volontario anonimo e gratuito del sangue e dei suoi emocomponenti. - continua Brullo - Il nostro progetto vuole festeggiare la vita”.