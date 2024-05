Cento candeline per Ida Alici Biondi, regina dei vincisgrassi e della crema fritta

Sono cento candeline per Ida Alici Biondi, nata a Rapagnano, in provincia di Fermo, il 2 maggio del 1924. Suo padre si chiamava Angelo, sua madre Anna. Aveva un fratello di nome Leonardo e una sorella, Sofia.

Ida ha passato gran parte della sua vita ad Alteta di Montegiorgio, un piccolo paesino nell’entroterra, frequentando la scuola fino alla terza elementare per poi andare a lavorare in una fabbrica di scarpe e curando la campagna vicino a casa aiutando i suoi familiari.

Nel 1950 sposa Guido e per 56 anni vivono felicemente nella campagna fermana; ha una figlia, Gabriella che ha frequentato l’università a Perugia dove ha conosciuto il suo futuro marito Marcello. Per questo motivo Ida abita ora a Perugia. Ha due nipoti, Laura e Francesco e tre pronipoti: Debora, Alex e Angelica.

Ida è sempre stata un’ottima cuoca soprattutto di piatti tipici marchigiani come i vincisgrassi rigorosamente tutt’ora fatti a mano e la crema fritta: vere prelibatezze. Ora passa le sue giornate facendo passeggiate, lavori all’uncinetto e a maglia che sono la sua vera passione, infatti prepara tanti capolavori per i suoi nipoti Debora, Alex e l’ultima arrivata Angelica di 99 anni più giovane.

Il segreto per la sua salute? Sicuramente una vita tranquilla fatta ancora di amicizie e la manualità dei suoi lavori che la tengono in forma, ma soprattutto stare all’aria aperta. In questa giornata dove ci sono riuniti tutti i suoi familiari e amici non poteva mancare la visita istituzionale da parte dell’amministrazione di Perugia da parte dell'assessore Edi Cicchi.