Arriva a Castel del Piano la casetta dell’acqua, un servizio ecologico per i cittadini e la città

A Castel del Piano è arrivata la decima casetta dell’acqua, l’impianto di erogazione di acqua naturale e refrigerata a cura di Umbra Acque e Comune di Perugia.

L’inaugurazione si è svolta oggi, lunedì 13 novembre, nel piazzale recentemente intitolato al medico Vitaliano Tromby dove si tiene il mercato settimanale.

L’incontro per l’inaugurazione ha visto la partecipazione del sindaco Andrea Romizi, dell’assessore all’ambiente Otello Numerini, dei rappresentanti di Umbra Acque Franco Parlavecchio ed Andrea Vitali, del consigliere comunale Riccardo Mencaglia e del parroco di Castel del Piano Don Francesco.

Tutti hanno sottolineato l’importanza del progetto, promosso da Umbra Acque e dal Comune di Perugia, per la tutela dell’ambiente, per la sostenibilità e il risparmio.

Il sindaco ha rimarcato che questa iniziativa si inserisce in una pianificazione più ampia che ha come linea comune la sostenibilità. Il riferimento è al prossimo approdo in città del Metrobus, sistema che consentirà di ridurre in maniera significativa l’uso del mezzo privato e quindi l’inquinamento, mettendo in comodo collegamento tutte le aree che si estendono da Castel del Piano alla stazione e, da lì, al centro storico grazie al minimetrò.

L’assessore Numerini ha invece annunciato che altre due casette saranno installate a breve e una terza è in fase di progettazione, mentre Parlavecchio ha ricordato che le casette nel territorio di Perugia sono 10 su 70 in tutta l’Umbria.

Le casette dell’acqua sono dunque un servizio utile e conveniente per i cittadini, che possono usufruire di acqua naturale e gassata a basso costo e con un minore impatto ambientale. Umbra Acque e il Comune di Perugia continuano a investire in questo progetto, che si inserisce in una visione più ampia di sostenibilità e mobilità ecologica per il territorio.