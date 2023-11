InTaxi, la nuova applicazione per smartphone che cambia il servizio dei taxi a Perugia

“Con l’app InTaxi siamo di fronte a una tecnologia che supporta il cittadino” spiega l’assessore al turismo Gabriele Giottoli durante la presentazione dell’applicazione tenutasi oggi, mercoledì 22 novembre, alla sala della Vaccara di Palazzo dei Priori.

InTaxi facilita l’accesso all’uso dei taxi, permettendo di prenotare e pagare il servizio tramite il proprio smartphone. Utile sia per i turisti che per i cittadini, è possibile scegliere il veicolo, il percorso e il metodo di pagamento che si preferisce. Inoltre è un modo innovativo anche per valorizzare il lavoro dei tassisti locali che garantiscono un servizio di qualità e sicurezza.

L’assessore Giottoli ha elogiato l’iniziativa dei tassisti e ha sottolineato come la app possa integrarsi con il Gemello Digitale della città.

L’app, sviluppata dalla Microtek srl è già attiva in altre 15 città italiane e a Perugia è stata adottata dalla Cooperativa Tassisti, che ha 36 autisti operanti nel comune. Dal 15 ottobre, quando è stata attivata localmente ha gestito il 20 per cento delle corse della Cooperativa.

Michele Vecchini, presidente della Cooperativa Tassisti Perugia, ha raccontato: “Oggi per noi è importante essere qui. Questo momento è il frutto di un cammino intrapreso da lungo tempo per rendere più smart il nostro lavoro attraverso la digitalizzazione e il tentativo di entrare in contatto con i clienti in modo semplice e diversificato”.

Alla presentazione ufficiale erano presenti anche la responsabile Cna Fita Trasporto Marina Gasparri, il vicepresidente dell’8585 Pietro Pinto e di Alberto Baliello, amministratore di Microtek srl. Oltre a loro presenti anche le consigliere comunali Cristiana Casaioli e Roberta Ricci.

“L’introduzione dell’app ha comportato un anno di lavoro e confronto e ha richiesto alla cooperativa significativi investimenti non solo in termini economici ma anche sul piano dei cambiamenti organizzativi” ha spiegato Gasparri.

E ancora: “è grande la collaborazione tra Cooperativa Tassisti, Cna e Comune di Perugia per adeguare il regolamento comunale all’evoluzione delle normative di settore e alle esigenze dei fruitori del servizio taxi”.

InTaxi è dunque un’app che promette di rendere più facile e comodo l’uso dei taxi a Perugia, sia per i residenti che per i visitatori. Si tratta di un esempio di come la tecnologia possa migliorare la qualità dei servizi e la mobilità urbana.