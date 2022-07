Nuove aperture in centro storico: inaugurato un negozio speciale

Arriva a Perugia il charity shop della fondazione Monnalisa onlus. Lo shop (uno dei cinque in Italia) è aperto in via Maestà delle Volte 8: acquistando nel charity un prodotto Monnalisa, un terzo del ricavato verrà devoluto all'associazione partner nel territorio, ossia Associazione Viva, ente no profit che coinvolge persone vulnerabili fisicamente, mentalmente e socialmente, proponendo loro attività sportive e ricreative.

Il progetto, scrive il Comune, "viene sostenuto dai volontari che decidono di donare parte del loro tempo per la causa. La fondazione Monnalisa si avvale, inoltre, della collaborazione degli studenti dell'Istituto Giordano Bruno di Perugia". E ancora: "I capi destinati alla vendita per fini sociali sono realizzati dall'azienda Monnalisa Spa che mette a disposizione della Fondazione Monnalisa Onlus alcuni prodotti delle collezioni precedenti a prezzi "calmierati" per favorire progetti di solidarietà sociale".

La fondazione MonnaLisa "ha per oggetto la promozione di comunità responsabili e sostenibili capaci di elaborare e realizzare piani di sviluppo che coniugano perfettamente crescita, sostenibilità, etica, partecipazione, solidarietà e sussidiarietà".

A presentare il progetto nella sala Rossa di Palazzo dei Priori l’assessore ai servizi sociali Edi Cicchi, Piero Jacomoni, presidente Onlus e gruppo Monnalisa, Lucia Fanfani, coordinatrice generale di Monnalisa, Gabriele Bartolucci, presidente Asd Viva, Francesca Petrini di Cesvol.