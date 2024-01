Perugia, consegnata la nuova Alfa Romeo Tonale con i colori della Polizia

Consegnata alla Questura di Perugia la nuova volante della Polizia di Stato, la “Tonale” dell’Alfa Romeo, modello con motore da 1.500 cc benzina hybrid da 163 cavalli, con cambio automatico a 7 rapporti, protezione balistica e antisfondamento.

La barra orizzontale sul tetto ospita i tradizionali dispositivi luminosi blu ai lati e due luci arancioni di segnalazione al centro, tutte a Led, più un pannello messaggi ripiegabile.

Nella parte anteriore si trova il faro di profondità bianco per illuminare l’area antistante l’auto in caso di interventi notturni. Anche sulla Tonale è applicata la nuova stringa alfanumerica sul tetto che consente l’identificazione univoca delle auto da parte dei mezzi aerei della Polizia di Stato nel corso di operazioni congiunte o particolarmente complesse. La visibilità anteriore è completata da una coppia di piccoli Led blu rettangolari inseriti nella calandra, ai lati dello scudetto Alfa.

L’interno della Tonale rispecchia l’allestimento tipico delle Volanti e comprende, tra l’altro, i dispositivi informatici per il controllo del territorio, arricchiti dall’avanzato sistema Mercurio Extended, che velocizza i controlli durante gli interventi operativi.

A questi si aggiungono la radio di servizio, l’altoparlante per dialogare con l’esterno senza scendere dall’auto. Sull’intero vano posteriore è presente la cellula in policarbonato per i soggetti fermati: una soluzione che è ormai consuetudine per garantire sicurezza al personale in divisa e ai trasportati.