Nomine & Poltrone, ecco chi guiderà la Sezione Industria Grafica e Cartotecnica di Confindustria Umbria

Rinnovo delle cariche associative nella sede di Confindustria Umbria. Il nuovo presidente che guiderà la Sezione Industria Grafica e Cartotecnica di Confindustria Umbria (per il prossimo biennio 2020-2022) è l’imprenditore Giuseppe Cellini, dell’azienda Graphic Masters. Lo ha deciso l’Assemblea dei soci della Sezione, che ha eletto il vicepresidente Leonardo Bambini (Artegraf) e il Consiglio Direttivo.

Il neoeletto Cellini ha ringraziato il Presidente uscente Giorgio Zangarelli (Stabilimento Tipografico Pliniana) giunto al termine del proprio mandato, e sottolineato la volontà di dare continuità all’impegno da lui portato avanti per supportare le aziende umbre del settore.

In questi anni la Sezione ha inoltre rafforzato il legame con Assografici, partecipando attivamente alla Consulta dei Territori, organo creato dalla Federazione per favorire l'aggiornamento e il confronto tra le Associazioni territoriali del sistema Confindustria riguardo ai temi di interesse primario per le imprese del comparto. “L'idea che i vertici di Assografici si sono fatti delle nostre aziende – ha sottolineato Giorgio Zangarelli – è quella di realtà industriali sane, che investono in tecnologia e risorse umane, che sviluppano i loro mercati anche con creatività e credono nel sistema associativo".

L’Assemblea ha anche eletto quale Rappresentante della Piccola Industria Alessandro Tomassini (Tecnocarta) e i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Industria Grafica e Cartotecnica: Francesca Benedetti, Mauro Benedetti, Massimo Biagioni, Fisadorelli, Massimiliano Brilli, Gruppo Poligrafico Tiberino, Paolo Chiavacci, Litograf Editor, Alessandra Gasperini, Scatolificio Gasperini, Luigi Merendelli, Vimer, Francesco Tacconi, Grafiche Trotta, Giorgio Zangarelli, Stabilimento Tipografico Pliniana, Flavio Zuin, Tecnostampa.