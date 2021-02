Un numero unico e un'app per gestire l'emergenza Covid: avere le informazioni sanitarie sarà ancora più facile

Arriva un numero unico e un'App per tutte le emergenze: si tratta di un'iniziativa correlata all'impregno preso da Anci Umbria e Anci Sanità Umbria per promuovere l'informazione e la comunicaizone di tutte le iniziative in tema di sanità pubblica intraprese dalla Regione.



In particolare: SanitApp, l’App della Regione Umbria, è ora a disposizione dei cittadini per avere informazioni sull’accesso ai servizi sanitari, InfoCovidUmbria, per ricevere informazioni sull’emergenza sanitaria e il Numero Unico di emergenza Europeo (NUE) 112.

A causa delle innumerevoli criticità che un momento come questo implica, si ritiene importante ogni aiuto che la tecnologia può offrire per semplificare l’accesso e la circolazione delle informazioni utili.

Federsanità Umbria e Anci Umbria si sono rese dunque disponibili a contribuire alla diffusione capillare delle informazioni sui territori, affinché questi servizi possano essere il più possibile conosciuti e utilizzati dai cittadini. “Il Covid ha accelerato molti processi di razionalizzazione e di semplificazione sia in campo amministrativo che sanitario - si legge in una nota - Il numero unico delle emergenze è un obiettivo fondamentale per garantire un intervento competente e tempestivo e per aiutare i cittadini ad individuare senza possibilità di errore a chi chiedere aiuto”.



L'app è scaricabile su App store: https://apps.apple.com/it/app/sanitapp-regione-umbria/id1546202054

e su Google Play store: https://play.google.com/store/apps/details...