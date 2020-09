Le nozze record di Benito e Anna, la loro storia e gli auguri di tutta la famiglia

Benito Brozzi e Anna Menganna, detta Marisa, si sono sposati il 1 settembre del 1960 a Bettona. La loro è una storia che inizia in un piccolo paese fra le colline umbre. Una storia di povertà, di sacrifici e di amore. A partire dal matrimonio, semplice celebrato alle 6 di mattina dal parroco e alla presenza dei testimoni. Dopo il rito religioso tutti al lavoro, come se fosse un giorno normale. Il pranzo di nozze? Un polletto arrosto cucinato dalla sorella della sposa. Poi ci sono stati gli anni del lavoro e dei sacrifici, per dieci anni in Normandia a svolgere il lavoro stagionale. Periodo allietato dalla nascita della primogenita. Anno dopo anno fino ad arrivare al primo settembre del 2020, per festeggiare 60 anni di matrimonio.

“Un augurio di cuore per questo traguardo importante e unico! Siete un esempio di forza, generosità e umiltà per noi. Saremo sempre grati per l' amore infinito e incondizionato che ci avete dato e per la libertà con cui ci avete cresciuto”. Patrizia, Flora, Moreno, Baroj, Mara, Sara, Daniele, Elin, Gabriele, Emanuele e Michele.