Un amore lungo una vita, Perugia in festa: 13 coppie celebrano le nozze di platino (65 anni insieme)

Un amore lungo una vita. Serata di festa domenica 29 ottobre a Perugia, nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori, per le coppie al traguardo dei 65 anni di matrimonio.

Un’iniziativa, scrive il Comune di Perugia, "voluta dall’Assessorato alle politiche sociali e alla famiglia guidato da Edi Cicchi, che ha visto la partecipazione dell’assessore, con la collaborazione del personale dell’Urp, e di don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana Perugia-Città della Pieve e parroco del duomo di Perugia, in rappresentanza dell’arcivescovo Ivan Maffeis. L’incontro è stato animato anche dall’esibizione dei cori dell’associazione Pian di Massiano e dei centri socio-culturali guidati da Maurizio e Michela Vignaroli".

Don Marco ha salutato i presenti affermando l’importanza del pomeriggio di festa perché “quando una città celebra le sue radici ha possibilità per il futuro”.

“La città di Perugia – sottolinea l’assessore Cicchi - ha voluto rendere omaggio e ringraziare 13 coppie di sposi che hanno contribuito, con il loro lavoro, la vita operosa e spesa anche per i figli, allo sviluppo sociale ed economico della nostra città. Un evento servito a ribadire che hanno affrontato la vita con la sua inevitabile alternanza di momenti sia di gioia sia di dolore arrivando comunque a dare una preziosa testimonianza. Gli sposi di lunga data, in una sala dei Notari gremita di figli, nipoti e pronipoti, si sono dichiarati ancora una volta innamorati e pronti a rifare il passo che li ha visto uniti per 65 anni, impegnati l’uno verso l’altro e nei confronti della società. L’augurio dell’amministrazione è che la loro vita sia ancora ricca di soddisfazioni”.