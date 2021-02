Mariangela e Alipio finalmente sposi. Ad 80 anni coronato all'hospice il sogno d'amore

Mariangela Rufini e Alipio Esposti Federici sposi ad 80 anni all’hospice “La Torre sul Colle” di Spoleto. I due sposi, classe 1941, sono convolati a nozze davanti all’ufficiale di stato civile Francesca Alcidi (presente anche il segretario generale del Comune di Spoleto Mario Ruggieri). La cerimonia si è svolta in una stanza della struttura che il personale dell’Hospice aveva appositamente addobbato a festa per celebrare Mariangela e Alipio. "I legami più profondi non sono fatti né di corde, né di nodi eppure nessuno li scioglie", questa la frase del filosofo cinese Lao Tzu scelta per le partecipazioni.