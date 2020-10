Sessanta anni insieme, Gianni Zaganelli e Franca Rossi festeggiano le nozze di diamante

Sessanta anni di matrimonio. Una vita intera insieme e un'occasione da festeggiare, oggi, per l'avvocato Gianni Zaganelli e la moglie Franca Rossi.

"Il matrimonio è un lungo viaggio che dura tutta la vita! e sessant’anni d’amore sono una conquista per poche anime elette. Ogni attimo è stato amore, ogni giorno è stato attimo, così per sessant’anni, così per tutto il resto della vostra meravigliosa vita insieme ... Auguri mamma e papà per le vostre nozze di siamante! Eugenio, Monica, Paola, unitamente a tutti i vostri amatissimi nipoti".

Un augurio al quale anche Perugia Today si associa con piacere.