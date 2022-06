INVIATO CITTADINO Perugia al centro del corto ‘L’ennesimo compleanno’

Perugia al centro del corto ‘L’ennesimo compleanno’ presentato con successo alle notti cinefile del Tempio di S. Angelo.

Il gestore del cinema Zenith Riccardo Bizzarri propone, nella prima serata delle Notti Magiche al Tempio, il film “L'ennesimo compleanno”, scritto e diretto da Eleonora Cecconi.

Si tratta di una storia girata in posti “magici” della Vetusta. Alcuni dei quali (lavatoi liberty del Borgo d’Oro, giardino di San Matteo degli Armeni, scale e scalinate della città d’Euliste) in adiacenza al luogo della proiezione.

Il film si avvale della recitazione, intensa e toccante, di Maria Annunziata Porcu e Stefano Galiotto, una coppia che impersona due solitudini. Musiche dei Mydirtyface e RioSacro, produzione ESP, Produzionidalbasso.com, Alessandro Trionfetti.

Non è priva d’interesse la constatazione che si tratta di un lavoro realizzato attraverso un partecipato crowdfunding. Col persuaso patrocinio del Comune di Perugia e del Polo Museale di Gualdo Tadino (PG).

Il plot della narrazione si dipana intorno alla vicenda di Maria, un’anziana donna che sembra aver trovato, con un uomo incontrato per caso e affetto da iniziale demenza senile, una possibilità di dialogo affettivo. La vicenda si chiude con l’aggravarsi delle condizioni di salute di Stefano e col suo ricovero in un Istituto.

Solitudini abissali in cui lo spettatore si sente coinvolto in ragione della facilità d’identificazione in figure conosciute e amate.

Una recitazione di grande freschezza e spontaneità, una regia discreta, attenta agli scarti emotivi e all’ala dei ricordi belli che si sovrappongono a uno sconfortante presente. Un racconto poetico. Ecco tutto. Perché esprime il dramma della condizione esistenziale, che tutti condividiamo.

Il cortometraggio è stato girato interamente in Umbria nel maggio 2021 e ha ricevuto 4 selezioni a festival di rango: Perso (Perugia Social Film Festival), Toronto International Women Film Festival, Montreal Indipendent Film Festival, Paris International Short Festival.

Altri riconoscimenti potranno venire dal Vienna International Film Festival e dal Kansas Arthouse festival, kermesse nelle quali “L'ennesimo compleanno” è in concorso.