Notte stellata al nido Tantetinte e letture della buonanotte per i bimbi più grandi

Notte stellata al nido Tantetinte per i bambini più grandi, iscritti al servizio, con la proiezione di un filmato che ripercorre l’anno educativo che va a concludersi e le letture magiche della buonanotte.

La notte speciale si è svolta nella serata tra venerdì 16 e la mattina di sabato 17 giugno, ed era riservata ai bambini più grandi iscritti al servizio, rappresentando per loro una preziosa occasione di arricchimento per vivere la magia di una serata insolita, tutti insieme. I bambini hanno potuto assistere alla proiezione del filmato dell’anno educativo, che vede loro protagonisti. Dopo la lettura di libricini della buonanotte le luci si sono spente e tutti a nanna. Al risveglio una gustosa colazione prima di tornare a casa.

Il nido d’infanzia “Tantetinte – Il Nido delle Idee”, afferente alla rete dei servizi per l’infanzia Lilliput, è gestito da Polis Società Cooperativa. Il servizio è ubicato nei pressi del parco cittadino di Pian di Massiano (in via dell’Ingegneria 29) ed è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 18:30. Accoglie bambine e bambini da 3 a 36 mesi con laboratori per la fascia 0 – 6 (Progetto Pillole 0-6 della Rete Lilliput). Concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale dei bambini. Favorisce, in stretta collaborazione con le famiglie e con le risorse del territorio, lo sviluppo e la socializzazione del bambino rispettandone diritti e soddisfacendone bisogni. Il nido è strutturato in sezioni eterogenee e suddiviso in centri d’interesse, dove i bambini possono svolgere attività sia libere che strutturate. Ha un ampio giardino che viene utilizzato in tutte le stagioni, secondo i principi della outdoor education. Particolare attenzione viene rivolta alle uscite sul territorio circostante, come il parco ed il mercato settimanale. L’équipe educativa è composta da 8 educatrici, che con il coordinatore pedagogico e lo Staff Infanzia stabiliscono il percorso progettuale seguendo le linee educative del Progetto pedagogico. L’intenzionalità educativa del progetto pedagogico-organizzativo del servizio è quella di definire contesti ed esperienze che tengano conto dei suoi interlocutori principali: il bambino, la famiglia, l’ambiente, l’équipe e le risorse del territorio. Particolare attenzione è rivolta alla cura di spazi e materiali, alla proposte educative, ai tempi e alle routine. Le famiglie sono coinvolte attraverso momenti di scambio quotidiani, colloqui individuali, collettivi, tavole rotonde a tema con l’intervento di professionisti, laboratori, feste e uscite. Durante l’anno educativo sono proposti momenti di educazione intergenerazionale in cui i nonni dei bambini iscritti sono coinvolti in laboratori esperienziali ed espressivi.

Per le iscrizioni all’anno educativo 2023-2024 è possibile contattare il personale ed il coordinamento pedagogico per poter visionare il servizio, conoscere il personale ed il progetto pedagogico. Info e prenotazione: 075 500 5979 - 335 704 6658.