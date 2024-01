Perugia, addio Norman: la storica discoteca demolita per costruire villette

Dal 1987 al 2013. Un pezzo di storia di Perugia e dell'Umbria. La città dice addio al "Norman e il presidente", lo storico locale alternativo di Boneggio. La demolizione delle mura è iniziata e al suo posto sorgerà una villetta.

"C'è anche qualcosa di profondamente politico nel mettere in relazione la storia del Norman, nel giorno della sua rimozione fisica, con quella odierna di Perugia - scrive su Facebook Fabrizio 'Fofo' Croce, ora consigliere comunale, a margine di un ricordo pubblicato sul Corriere dell'Umbria - . Allora tanti variegati luoghi di aggregazione, distribuiti a macchia d'olio nella città e inseriti in un contesto di crescita culturale e presidio sociale, davano asilo, conforto, senso di appartenenza a generazioni altrimenti destinate a soccombere all'omologazione della realtà di provincia. Oggi, soprattutto i più giovani e fragili, crescono senza luoghi che li accolgano, li facciano integrare e crescere al riparo dalle insidiose leggi della strada e non solo per la mancanza di nuovi imprenditori coraggiosi, ma anche per l'assenza o la distrazione della politica".

Tra i tanti ricordi postati sui social c'è anche quello di Fabio Calzolari: "Una volta era più facile: c'era la Sip (e la zozza) da una parte e il Ferrari dall'altra. C'era chi scopriva di appartenere a una sottocultura e chi semplicemente ascoltava la musica commerciale. C'erano i billi e c'erano le zecche. Il tuo posto nel mondo veniva determinato dai tuoi ascolti, dai tuoi vestiti, dai tuoi sogni. Avevi poco credito nel telefono ed eri costretto a scegliere le tue amicizie, a chi mandare la cartolina dalle vacanze, chi chiamare a casa per uscire. E queste differenze le trovavi anche nei locali: se da una parte c'erano i locali commerciali dall'altra c'erano quelli alternativi: il Norman era forse il locale alternativo per eccellenza. Lì dentro ci sono cresciuto, ci ho visto i concerti, ho passato delle serate epiche ma soprattutto ho preso coscienza di chi volevo essere. Poi verso il 2005 per un paio d'anni ci ho messo anche musica, è stato davvero bello e formativo: ricordo una sera a chiusura con where is my mind e la gente che si abbracciava. La sintesi del nostro mondo la trovavi nel nome delle due sale del Norman: una volta sceglievi di stare "di qua" o "di là". Adesso che è tutto liquido credo sia molto più difficile appartenere a qualcosa. Io ce la metto sempre tutta, sia proponendo musica che restando curioso verso il mondo, ma prima forse facevo meno fatica. Ho visto che hanno spianato il Norman e al suo posto ci faranno (credo) delle villette: mi è presa un po' di nostalgia e mando un abbraccio a tutte le persone che ho incontrato lì dentro. Mio ricordo più bello il concerto dei Verdena: avevamo 17 anni e la musica placava le nostre inquietudini".