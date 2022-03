Fiaccola Benedettina, Norcia si prepara ai festeggiamenti

Al via a Norcia le celebrazioni in onore di San Benedetto, patrono della città e d'Europa. L'appuntamento è per domenica 20 e lunedì 21 marzo.

Protagonista degli eventi sarà la Fiaccola Pro Pace et Europa Una che farà ritorno in città dopo essere stata benedetta Papa Francesco e accesa all’interno della Basilica di San Benedetto il 25 febbraio alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La staffetta dei tedofori composta dai podisti dell’Associazione Norcia Run 2017, dei Marciatori Simbruini di Subiaco e del Cus Cassino, è partita dall’ Abbazia di Montecassino venerdì 18 e sta percorrendo il Cammino di San Benedetto, facendo tappa a Subiaco al Sacro Speco, venerdì sera, e la sera di sabato a Rieti dove è sarà al centro di un momento di preghiera per la Pace organizzato dal Comune e dalla Chiesa Reatina.

Pace è infatti l’appello che si elevato ad ogni iniziativa in cui la luce di Benedetto è stata presente, durante il suo pellegrinaggio in Spagna, a Madrid e Santiago de Compostela, e ad ogni passo percorso a piedi che la riporterà a Norcia, nella casa natale del Patrono d’Europa.

Le iniziative prenderanno il via a Norcia domenica 20 marzo, alle 17,30 presso il Monastero di San Benedetto in Monte dove la Fiaccola sarà accolta dal Priore Padre Benedetto Nivakoff.

Successivamente in Piazza San Benedetto l'arrivo della Fiaccola in Piazza San Benedetto alle 19,40 circa, dove ad attenderla ci sarà l'Arcivescovo di Spoleto – Norcia, Renato Boccardo, il Sindaco Nicola Alemanno ed altre autorità istituzionali regionali e nazionali, tra cui un rappresentante dell’ Ambasciata di Spagna in Italia che consegnerà la bandiera dello Stato visitato alla Comunità Monastica di San Benedetto in Monte di Norcia. Al termine dei saluti isitituzionali, lo spettacolo piro-musicale illuminerà la notte della città.

Lunedì 21, la solenne celebrazione eucaristica che si svolgerà alle 11 in Piazza San Benedetto, e sarà presieduta dall' Arcivescovo Boccardo. La messa sarà animata nei canti dal coro della Parrocchia e dal Coro San Benedetto.

Nella stessa mattina sfilerà anche il Corteo Storico San Benedetto, riprendendo la tradizione sospesa in tempo di pandemia. I servizi musicali saranno eseguiti dal Complesso Bandisitico Città di Norcia.